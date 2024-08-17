Париж, 17 августа, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял реакцию участников программы на французском телеканале LCI. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

Vincent Isore/Global Look Press

Политик высмеял участников телепрограммы, пришедших в замешательство от видеозаписи, на которой украинские бойцы в нацистских касках издевались над стариком.

«Когда неожиданно во Франции на телестудии замечают, что украинский солдат гордо носит нацистскую каску! Максимальное замешательство гарантировано!» — заявил он на своей странице в соцсети X.

На прикрепленном к публикации видеофрагменте ведущий телеканала Том Мисраки комментирует кадры с боевиками Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он говорит, что каска, надетая на украинского военного, любопытна и «не очень радостно, если этот украинский солдат прогуливается в России». Позднее один из участников программы генерал Франсуа Шованси добавил, что «именно так и ломают коммуникационную стратегию».

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа в Сети появились два видео, на которых украинские солдаты в нацистских касках оскорбляют российского пенсионера и глумятся над ним. На видео нацисты называют пенсионера «русской свиньёй». По данным СМИ, боевиком ВСУ, который в нацистской каске унижал мужчину, является 38-летний житель города Городенки Ивано-Франковской области Василий Данилюк.

Военкор Александр Сладков сообщил, что бойцы ВСУ в Курской области пытаются устраивать провокации под видом гражданского населения или переодевшись в российскую военную форму.