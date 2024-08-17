Москва, 17 августа, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Правительство России поддержало предложение МИД об открытии отделения посольства Белоруссии в Воронеже. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Антон Денисов/РИА Новости

Согласно документу, Министерство иностранных дел должно уведомить белорусскую сторону об этом решении.

Правительству Воронежской области рекомендовано решить организационные вопросы, связанные с размещением отделения, а также выделить служебные и жилые помещения для аренды или приобретения их в собственность белорусской стороной.

В сентябре глава белорусского посольства в России Дмитрий Крутой заявлял, что считает целесообразным открыть отделение в Воронеже. По его словам, это обсуждалось на переговорах посла с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. По его мнению, это позволит не только разгрузить другие регионы, но и более глубоко и предметно заниматься двусторонней повесткой.

Как передавало ИА Регнум, в июне в городе Баня-Лука Республики Сербской состоялась церемония открытия отделения российского посольства. В российском МИД подчеркнули, что партнёрские связи между Россией и Республикой Сербской, основанные на взаимном уважении и близости подходов к международным вопросам, переживают значительный подъём.

В марте премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства на Мальдивах.