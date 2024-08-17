Москва, 17 августа, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Готовящаяся провокация киевского режима на Курской АЭС может привести к техногенной катастрофе. Об этом говорится в официальном комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Global Look Press

Дипломат сообщила, что, по поступающей информации, Украина планирует нападение на Курскую АЭС и призвала международное сообщество осудить вынашиваемые киевским режимом намерения.

«Призываем международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно выступить с осуждением готовящихся киевским режимом провокационных акций и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС, результатом которого может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе», — говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте МИД.

Захарова добавила, что действия киевского режима не только создают прямую угрозу для российских АЭС, но и «подрывают постулаты» Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что украинские боевики совместно с западными кураторами в ближайшее время планируют провести ракетную атаку натовским оружием на Курскую и Запорожскую атомные электростанции.

17 августа Минобороны заявило, что Россия при реализации Украиной планов по созданию в Европе катастрофы с радиоактивным заражением немедленно примет жёсткие меры.

В офисе генсека ООН не стали комментировать угрозу ударов по российским АЭС.