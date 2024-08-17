Геленджик, Краснодарский край, 17 августа, 2024, 17:22 — ИА Регнум. В Геленджике во время отдыха с семьёй пятилетняя девочка получила травму головы после того, как в неё прилетела бомбочка с водой, которую сбросил из номера отеля на третьем этаже другой ребёнок. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

В публикации указано, 10 августа мать пострадавшей приехала на отдых в Краснодарский край с четырьмя детьми. По её словам, девочка играла в бассейне на территории гостиницы. В какой-то момент один из отдыхающих мальчиков сбросил на её дочь водяную «бомбочку», которая попала ей в голову. Из-за этого ребёнок упал и ударился головой об плитку. Спустя пару часов малышке стало плохо и её увезли в больницу. Медики диагностировали у неё черепно-мозговую травму, а также сотрясение и ушиб мягких тканей головы.

В сообщении отмечается, что мать пострадавшей уже написала заявление в полицию. Она просит наказать родителей мальчика, который скинул на её ребёнка «бомбочку».

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа в Новосибирске мужчина напал с трубой на четырёхлетнего мальчика. По данным следствия, нападавший был в состоянии алкогольного опьянения. Без видимой причины он взял фрагмент металлической трубы и нанёс четырёхлетнему мальчику один удар в область головы.

Ранее в Краснодаре школьница попала в больницу после урока с травмой головы. Инцидент произошёл на занятиях по туризму, которые проводил с учениками учитель физкультуры. В какой-то момент тренер вышел из зала, чтобы оказать медпомощь одному из школьников. В это время другая подгруппа пришла на занятия и начала брать снаряжение, в том числе веревки для навесной переправы. Дети полезли на стену для скалолазания, не дожидаясь тренера. Однако карабин и блок-ролик не выдержал, тем самым ударив в область головы 11-летнюю школьницу. Девочка упала с двухметровой высоты и потеряла сознание.