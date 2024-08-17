Киев, 17 августа, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Власти Украины собираются отменить прожиточный минимум в стране, заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Банка Украины

«Мы хотим уйти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады и тому подобное. Для нас очень важно это разъединить», — приводит слова Жолнович украинское издание «Страна. ua».

Министр соцполитики добавила, что вместо прожиточного минимума украинское правительство собирается ввести специальную социальную выплату. Её размер будет определяться для каждого жители Украины индивидуально. При этом отмечается, что на сумму выплаты повлияет состав семьи и размер домохозяйства.

Получить социальную выплату смогут лишь те, кто остался без работы или граждане с крайне низким уровнем дохода, заключила Жолнович.

В 2024 году прожиточный минимум на Украине составляет 2920 гривен (около 6 310 руб.), размер минимального оклада — 7100 гривен (около 15 344 руб.), оставаясь зависимым от поддержки стран Запада.

4 июля Оксана Жолнович заявила, что на Украине планируют пересмотреть порядок социальных выплат из-за недостатка средств в бюджете. Такие выплаты хотят сделать временными, пока человек не сможет сам зарабатывать. Сообщается, что соответствующий законопроект уже подготовлен.

В декабре 2023 года украинские власти предупреждали о возможно лишении льгот миллионов переселенцев. Примерно 2 млн украинских граждан, имеющих статус внутренних переселенцев, рискуют остаться без социальных выплат в случае, если власти внесут изменения в действующее постановление.

Заместитель главы киевского правительства Ирина Верещук отметила, что всего такие льготы имеют около 2,5 млн человек. Из них 40% заявили, что живут только на государственную помощь.