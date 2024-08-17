Киев, 17 августа, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций поддержал законопроект, позволяющий запретить деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявили представители совета в ходе видеоконференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Стенограмма конференции опубликована на официальном сайте Зеленского.

РИА Новости/Стрингер

В состав совета входят представители основных конфессий, кроме УПЦ — римско-католической и греко-католической церквей, раскольнической «Православной церкви Украины», ряда протестантских объединений, организаций мусульман и иудеев.

«Ни одна организация, религиозная или светская, с центром в стране-агрессоре, не может функционировать на Украине. Именно поэтому совет поддерживает законопроект правительства, внесённый по инициативе президента, по предотвращению деятельности таких организаций в нашей стране», — сказано в документе.

Зеленский в свою очередь отметил важность поддержки указанного законопроекта, якобы направленного на «укрепление духовной независимости Украины».

УПЦ ранее неоднократно отмечала, что не подчиняется Русской православной церкви. Формально о полной самостоятельности и независимости УПЦ было объявлено в мае 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, Верховная рада Украины намерены обсудить во втором чтении законопроект, предполагающий запрет деятельности УПЦ, на следующей неделе, 19–25 августа. Проект, внесённый в парламент правительством Украины по поручению Зеленского, был принят в первом чтении осенью 2023 года.

Россия с тревогой наблюдает очередные шаги поощряемого западными кураторами киевского режима по углублению религиозного раскола на Украине и призывает профильные международные структуры перестать поощрять Киев своим молчанием, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В СМИ Украины идёт кампания по очернению священников и прихожан УПЦ, против них возбуждаются уголовные дела, у УПЦ отнимают храмы, киевский режим намеревается поставить крупнейшую церковь страны вне закона, напомнила Захарова.

В уничтожении УПЦ заинтересована глобалистская машина, стремящаяся окончательно оборвать все, в том числе и духовные, связи между Украиной и Россией, а также видящая в православии препятствие для продвижения новых западных «ценностей», отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Владислав Совин. Спасти православие на Украине в нынешней ситуации может лишь победа России, указал эксперт.