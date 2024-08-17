Лондон, 17 августа, 2024, 16:56 — ИА Регнум. В центре Лондона горит исторический дворец Сомерсет-хаус, в котором располагается художественный музей, сообщает 17 августа Sky News.

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Уточняется, что загорелась крыша здания. Причина пожара на данный момент неизвестна, пострадавших нет.

По данным лондонской пожарной бригады, на месте происшествия находятся 20 пожарных машин. В тушении пожара принимают участие около 100 пожарных.

Как передавало ИА Регнум, 29 июля в Германии в результате взрыва на крупнейшем химзаводе страны, принадлежащем концерну BASF, пострадали 14 человек. После этого возник пожар, который был потушен силами заводской пожарной службы.

26 июля в столичном регионе Болгарии загорелись склады с пиротехническими изделиями. Сообщалось, что в результате происшествия как минимум два человека пострадали.