Берн, 17 августа, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Киев имеет право использовать немецкое оружие так, как ему нужно, потому что это оружие уже принадлежит ему. Об этом заявил глава минфина ФРГ и лидер либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер.

Jens BÃ¼ttner/Global Look Press

«Оружие стало собственностью Украины, которая защищает себя от нападения и реализует своё право на самооборону», — заявил он в ходе интервью с швейцарской радиостанцией SRF.

Помимо этого, во время разговора он раскритиковал Швейцарию за то, что она запрещает Германии передавать Украине швейцарскую военную технику. По его словам, подобная интерпретация нейтралитета страны активно обсуждается и внутри самой Швейцарии.

Линднер добавил, отказ Запада от военной поддержки Киева может поставить под угрозу свободу и международный порядок всего мира. В особенности такие действия станут разрушительными для Чехии, Польши, а также стран Балтии и Скандинавии, которым, по его мнению, якобы угрожает Россия.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня Германия одобрила экспорт оружия на рекордную сумму в 7,48 млрд евро. Большая часть из этого объёма оружия на сумму 4,88 млрд евро (примерно 65% от общей суммы) была поставлена Украине.

18 мая министерство обороны Германии запросило дополнительные 3,8 млрд евро на помощь Киеву в 2024 году.

Оппозиционный немецкий политик Ральф Нимайер заявил, что поставляющий вооружения Киеву Берлин нарушает договор 1990 года «Об окончательном урегулировании в отношении Германии». Он подчеркнул, что эти, закрепившие вхождение ГДР в состав ФРГ соглашения, фактически стали мирным договором по итогам холодной войны.

Президент России Владимир Путин допустил, что отношения между Москвой и Берлином могут окончательно разрушиться из-за поставок немецкими властями ракет Киеву. Российский лидер добавил, что появление первых немецких танков на Украине вызвало «моральный и этический шок» в России.