Липецк, 17 августа, 2024, 16:44 — ИА Регнум. В Липецкой области взрывотехники обезвреживают найденные фрагменты беспилотников, поэтому в выходные дни жители могут слышать звуки, похожие на взрывы, причин для беспокойства нет, сообщили в Telegram-канале правительства региона.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Сегодня и завтра липчане и жители Липецкого района могут слышать хлопки и звуки, похожие на взрывы. Работают взрывотехники — обезвреживают найденные фрагменты БПЛА, атаке которых регион подвергся несколько дней назад. Угрозы жизни и безопасности населения в связи с этим нет», — говорится в сообщении.

10 августа жителей Липецка встревожили прозвучавшие хлопки. Глава Липецкой области Игорь Артамонов объяснил взрывы обезвреживанием обломков дронов специалистами. Артамонов добавил, что безопасности людей ничего не угрожает, процесс находится полностью под контролем взрывотехников.

В ночь с 8 на 9 августа Липецк подвергся массированной атаке БПЛА. В результате нападения пострадало не менее девяти мирных жителей.

После ночной атаки украинских беспилотников в Липецком муниципальном районе пострадали 106 домов. Также при падении одного из БПЛА был повреждён объект энергетической инфраструктуры, произошла детонация взрывоопасных объектов.