Москва, 17 августа, 2024, 16:28 — ИА Регнум. С начала августа российские пользователи нескольких VPN-сервисов столкнулись с проблемами в их работе, пишет РБК со ссылкой на отзывов в магазинах мобильных приложений Google Play и App Store.

Omar Marques/Global Look Press

Так, ряд пользователей сервиса от VPN Proxy Master Unlimited Inc писали о проблемах с его подключением с 5 августа.

Также пользователи пожаловались на работу сервиса от VPN Free Unlimited и PureVPN.

Основная проблема — невозможность подключить сервис, несмотря на внесённую оплату.

Как передавало ИА Регнум, по данным профильных сервисов, 1 августа число жалоб жителей России на проблемы в работе видеохостинга YouTube значительно увеличилось. На портале «Сбой.рф» отмечалось, что трудности могут быть временными и что их источником может быть авария или технический сбой.

Работа видеохостинга YouTube в России в скором времени замедлится до 70%, предупреждал 26 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн. Это произойдёт из-за того, что российские дата-центры, сотрудничающие с платформой Google (владельцем YouTube), планируют в ближайшие дни прекратить работу с компанией по «серым» схемам, уточнил он.