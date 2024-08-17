Москва, 17 августа, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилёву статс-секретарём — заместителем министра обороны РФ.

Александр Казаков/РИА Новости Анна Цивилева

Указ главы государства был подписан 17 августа. Он опубликован на официальном портале правовых актов.

«Назначить Цивилёву Анну Евгеньевну статс-секретарём — заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив её от занимаемой должности», — сказано в документе.

Ранее Цивилёва занимала должность заместителя министра обороны, также она возглавляет фонд «Защитники Отечества». После назначения замглавы ведомства в июне она отмечала, что будет курировать вопросы социального и жилищного обеспечения военнослужащих, а также взаимодействие министерства и фонда.

Как передавало ИА Регнум, указ о создании фонда «Защитники Отечества» президент подписал в апреле 2023 года, свою работу фонд начал в июне того же года. Его задача — оказание помощи участникам специальной военной операции, в том числе адресное сопровождение ветеранов СВО. Председателем организации назначили Цивилёву, отметив её большой опыт управления крупной компанией и реализации масштабных социальных проектов.

За первые 10 месяцев работы «Защитники Отечества» обработали 910 тыс. обращений, из которых удалось решить уже 780 тыс., сообщила Цивилёва в апреле 2024 года на встрече с президентом.

1 июня на встрече с Цивилёвой глава государства поручил ускорить работу по соцподдержке бойцов ЧВК и бывших ополченцев. Люди должны чувствовать заботу со стороны государства, это касается и тех бойцов, которые воевали с неонацистами ещё до возвращения территорий в состав России, и ЧВК, подчеркнул Путин.