Глушковский район, Курская область, 17 августа, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Разрушенный через реку Сейм мост не мешает эвакуации жителей из Глушковского района. Об этом сообщил глава муниципалитета Павел Золотарёв.

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«Жителей удается эвакуировать. Ухудшилась возможность — моста же нет, но у нас есть другие варианты по эвакуации жителей, которые хотят выехать», — приводит слова Золотарёва ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа врио главы Курской области Алексей Смирнов подтвердил разрушение автомобильного моста через реку Сейм в Глушковском районе в результате удара ВСУ.

Позже в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что впервые по Курской области были нанесены удары реактивными ракетами западного производства, вероятно американскими Himars. В результате атаки на мост через реку Сейм Глушковского района он был полностью разрушен, погибли волонтеры, оказывавшие помощь эвакуируемому мирному населению.

Захарова подчеркнула, что виновные в бесчеловечных деяниях понесут суровое наказание.

Смирнов 14 августа объявил об обязательной эвакуации жителей Глушковского района. В регионе ввели режим ЧС. Кроме того, в Курской, Брянской и Белгородской областях был введён режим контртеррористической операции.

С 6 августа Вооружённые силы Украины атакуют Курскую область. Подразделения российской армии остановили украинские войска в приграничных районах и не позволили зайти вглубь территории. По данным Минобороны на 17 августа, ВСУ за это время потеряли до 3160 человек.