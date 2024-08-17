Красногорск, 17 августа, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Три девушки погибли в результате ДТП на автодороге «Великодворье — посёлок санатория «Озеро Белое» в Подмосковье, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области в Telegram-канале.

Прокуратура Московской области

«По предварительным данным, 16 августа 2024 года в 22.50 водитель легкового автомобиля не справилась с управлением, совершила съезд на правую обочину по ходу движения транспортного средства с последующим наездом на дерево и опрокидыванием», — говорится в заявлении.

Известно, что на месте происшествия погибли 15-летняя девушка, её 18-летняя сестра и их 19-летняя подруга — водитель автомобиля. Расследование по данному делу контролирует Шатурская городская прокуратура.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа на внешней стороне 93-го километра МКАД произошло ДТП, в результате которого столкнулись несколько машин с последующим выездом на газон.

4 августа в Новой Москве произошла авария, в ходе которой автомобиль врезался в дерево. В результате инцидента погибли три человека, в том числе несовершеннолетний юноша. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы, водитель автомобиля «Пежо» не справился с управлением.