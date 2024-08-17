Благовещенск, 17 августа, 2024, 16:16 — ИА Регнум. В Амурской области против попытавшегося изнасиловать мать участника спецоперации мужчину возбудили уголовное дело. Об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Sledcom.ru

«По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации по изложенным в публикации фактам следственным отделом по городу Благовещенску следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело», — указано в публикации.

В результате произошедшего СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ («Покушение на изнасилование»).

Представители ведомства отметили, что подозреваемого задержали, а в настоящий момент ведётся следствие.

Как уточняет Telegram-канал Mash, 30-летний таксист-мигрант довёз женщину до дома, после чего заблокировал двери, начал проситься в гости, а также жаловаться на отсутствие девушки и расхваливать свои навыки массажа. Во время инцидента он хватал жертву за руки, однако ей удалось сбежать.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля в Люберцах мужчина попытался утащить женщину в лес и там изнасиловать. Нападение произошло во дворе жилого дома, однако жертва сумела оказать сопротивление и вырвалась с криками о помощи.

В мае мужчина в Зеленограде изнасиловал 52-летнюю женщину — инвалида с ДЦП, а потом с её телефона перевёл себе на карту 540 тысяч рублей и 1 тысячу долларов.