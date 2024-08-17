Москва, 17 августа, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС в связи с обстрелами Вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжает ухудшаться. Об этом в ходе телефонного разговора с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси сообщил генеральный директор корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский

«Это уже второй разговор за последнее время — предыдущие консультации прошли 9 августа. Ключевой темой разговора стала ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС», — отметили в «Росатоме».

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа беспилотник ВСУ сбросил снаряд рядом с энергоблоками Запорожской АЭС. В результате атаки украинского дрона никто не пострадал. Пресс-служба станции уточнила, что представители международного агентства осмотрели место падения снаряда.

В этот же день представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели место падения снаряда ВСУ у энергоблоков Запорожской АЭС.

16 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что украинские боевики совместно с западными кураторами в ближайшее время планируют провести ракетную атаку натовским оружием на Курскую и Запорожскую атомные электростанции. По его словам, смысл вероятной атаки заключается в обвинении России в невозможности управлять атомными станциями, это приведёт к катастрофе. Он добавил, что в МАГАТЭ уже подготовили соответствующее заявление.

Согласно данным представителя российского силового ведомства, ВСУ намерены атаковать Курскую и Запорожскую АЭС с использованием так называемых «грязных бомб» — зарядов с боеголовками, содержащими радиоактивные вещества. По его данным, боеголовки уже доставили в населённый пункт Жёлтые Воды Днепропетровской области Украины.