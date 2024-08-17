Белгород, 17 августа, 2024, 15:42 — ИА Регнум. В Белгородской области запущен автоматический межсетевой роуминг в связи с ЧС федерального характера, сообщила 17 августа пресс-служба Минцифры РФ в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

«В Белгородской области запущен автоматический межсетевой роуминг в связи с чрезвычайной ситуацией федерального характера. Теперь все граждане в регионе, независимо от оператора, смогут оставаться на связи», — сказано в релизе.

Если у абонента пропадёт сигнал у его оператора, уточнили в Минцифры, то телефон автоматически подключится к другому, доступному на данный момент, что поможет жителям оставаться на связи постоянно.

Как передавало ИА Регнум, ранее в министерстве отмечали, что в введением в Белгородской области режима чрезвычайной ситуации мобильная связь и доступ в интернет будут бесплатными с 16 августа.

15 августа на внеочередном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности было принято решение о введении в Белгородской области режима ЧС федерального характера. В ходе заседания было отмечено, что в регионе была организована работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению, однако масштабы происходящего не позволяют региональным и местным властям самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за последнее время сильно возросло количество обстрелов со стороны ВСУ. По его информации, за 2,5 года в Белгородской области пострадало более 30 тыс. домов и квартир. Более того, в 2024 году было ранено почти 300 человек, 36 человек погибли, уточнил Гладков.