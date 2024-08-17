Кызыл, 17 августа, 2024, 16:10 — ИА Регнум. В Тандинском районе Тывы из-за продолжительной жаркой и сухой погоды введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщила 17 августа пресс-служба регионального ГУ МЧС России в своём Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Постановлением администрации Тандинского района в связи с устойчивой сухой и жаркой погодой, способствующей росту количества и площади пожаров, введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера», — сказано в релизе.

В МЧС уточнили, что на территории района действует семь лесных пожаров на площади 497 га, на борьбу с природными пожарами привлечены 173 человека и 25 единиц техники. Также задействован вертолёт Ми-8.

Ранее глава республики Вячеслав Ховалыг информировал, что во всех региональных лесах на всей территории Тывы введён режим ЧС. По его словам, из-за продолжительной жаркой сухой погоды непростая обстановка сложилась на территориях Пий-Хемского, Чеди-Хольского и Тандинского районов.