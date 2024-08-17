Грозный, 17 августа, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Российские военнослужащие взяли в плен двух военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадр из видео

«На этот раз группа «Аида» спецназа «Ахмат», совместно с бойцами 810-й бригады морской пехоты выловили двух военнослужащих ВСУ», — написал он в Telegram-канале.

Кадыров также опубликовал запись разговора командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова с военнопленными ВСУ. Глава республики отметил, что попавшие в плен к Вооружённым силам России (ВС РФ) бойцы не отличаются боевой подготовкой и фашистской идеологией. По словам самих пленных, никто заранее не знает, куда их отправят, а процесс набора солдат в ряды украинской армии «ничем не отличается от вылавливания бродячих собак на улице». Кадыров отметил, что попасть в плен — это лучший исход для этих военнослужащих.

17 августа глава Чеченской Республики опубликовал видеозапись допроса украинского военного из нацбатальона «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В этот же день командир спецназа «Ахмат» сообщил, что ВС РФ истощают украинские войска в Курской области. По его словам, российские бойцы каждый день пресекают попытки украинских войск прорваться на курском направлении.

Как передавало ИА Регнум, с 6 августа Вооружённые силы Украины атакуют Курскую область. Подразделения российской армии остановили украинские войска в приграничных районах и не позволили зайти вглубь территории. По данным на 17 августа ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 300 военных.