Москва, 17 августа, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Журналист Евгений Ксензенко скончался в возрасте 44 лет после тяжёлой болезни, с которой боролся много лет, сообщает 17 августа РЕН ТВ.

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Как говорится в сообщении телеканала, Ксензенко был открытым и позитивным человеком, всегда стремился узнавать что-то новое, очень много путешествовал. РЕН ТВ так выразил соболезнования родным и близки тележурналиста.

По словам супруги, Ксензенко умер накануне, 16 августа, от рака в кругу семьи и близких, не дожив до 45-летнего юбилея всего 12 дней.

Евгений Ксензенко родился в 1979 году, начал карьеру ещё до окончания факультета журналистики МГУ в 1999 году, а уже в 2001 году начал работать парламентским журналистом НТВ. Позже он переехал в Лондон, оттуда он выходил в эфир РЕН ТВ.