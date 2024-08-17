Москва, 17 августа, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Экипаж российского Ми-28НМ уничтожил живую силу и технику украинских войск в приграничье Курской области. Видеокадры работы российской авиации опубликовало Минобороны России.

Павел Бедняков/РИА Новости

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28HM нанёс удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что удар был нанесён неуправляемыми авиационными ракетами С-13.

Согласно данным разведки, все указанные цели были успешно уничтожены, уточнили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, с 6 августа Вооружённые силы Украины атакуют Курскую область. Подразделения российской армии остановили украинские войска в приграничных районах и не позволили зайти вглубь территории. По данным Минобороны на 17 августа, ВСУ за это время потеряли до 3160 человек.

17 августа в оборонном ведомстве проинформировали, что российские войска отразили атаки трёх бригад ВСУ рядом с населёнными пунктами Коренево, Русское и Черкасское Поречное в Курской области.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева. По его словам, вооружённые формирования Украины ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами. Кроме того, он потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Российский лидер отметил, что с теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров.