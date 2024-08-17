Москва, 17 августа, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Украинский военный Сергей Завадский рассказал, как российские военнослужащие взяли его в плен без единого выстрела на курском направлении, сообщила 17 августа пресс-служба Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

Он рассказал, что его мобилизовали и распределили на службу в 11-й отдельный стрелковый батальон ВСУ оператором ПТРК. Родом он из Николаевской области. По его словам, их отправили в Курскую область без средств связи и поддержки. Им была поставлена задача — находиться на пункте наблюдения возле моста.

«Но что-то пошло не так. Начальство не смогло подвезти провизию, рации. Связи абсолютно не было. Огонь сначала был с вашей стороны, а потом с нашей стороны. На следующий день смотрим, что с той стороны идут люди с повязками. Они нас обошли и начали выходить на контакт. Мы поняли, что это русские. И они забрали нас в плен без единого выстрела», — вспоминает Завадский.

Он отметил, что в плену военнослужащий ВСУ находится в хороших условиях.

Как передавало ИА Регнум, 17 августа глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись допроса украинского военного из нацбатальона «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ещё двух пленных бойцов ВСУ. По словам пленных, никто заранее не знает, куда их отправят, а процесс набора солдат в ряды украинской армии «ничем не отличается от вылавливания бродячих собак на улице».

В этот же день командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что ВС РФ истощают украинские войска в Курской области. По его словам, российские бойцы каждый день пресекают попытки украинских войск прорваться на курском направлении.

Вооружённые силы Украины атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения российской армии остановили украинские войска в приграничных районах и не позволили зайти вглубь территории. По данным на 17 августа, ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 300 военных.