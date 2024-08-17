Москва, 17 августа, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Россия с тревогой наблюдает очередные шаги поощряемого западными кураторами киевского режима по углублению религиозного раскола на Украине и призывает профильные международные структуры перестать поощрять Киев своим молчанием, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова/ИА REGNUM

На Украине на государственном уровне целенаправленно делается всё, чтобы поставить каноническую Украинскую православную церковь вне закона, запретить её и ликвидировать, отметила Захарова.

Речь идёт о церкви, которая исторически играла и продолжает играть ключевую роль в жизни украинского общества, подчеркнула Захарова. В СМИ Украины идёт кампания по очернению священников и прихожан УПЦ, против них возбуждаются уголовные дела, у УПЦ отнимают храмы, напомнила она.

«Убеждены, что киевской хунте не удастся уничтожить каноническое православие, которое исповедует большая часть населения страны. Призываем здравые силы международного сообщества и профильные институты осудить кощунственную войну режима Зеленского с Украинской православной церковью», — цитирует Захарову пресс-служба МИД.

Профильные международные организации, в том числе структуры ООН, не реагируют на все перечисленные события и таким образом поощряют Киев продолжать ту же политику, отметила официальный представитель Министерства, призвав ООН изменить свою позицию.

Как передавало ИА Регнум, Верховная рада Украины намерены обсудить во втором чтении законопроект, предполагающий запрет деятельности УПЦ, на следующей неделе, 19–25 августа. Проект, внесённый в парламент правительством Украины по поручению главы киевского режима Владимира Зеленского, был принят в первом чтении осенью 2023 года.

В уничтожении УПЦ заинтересована глобалистская машина, стремящаяся окончательно оборвать все, в том числе и духовные, связи между Украиной и Россией, а также видящая в православии препятствие для продвижения новых западных «ценностей», отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Владислав Совин. Спасти православие на Украине в нынешней ситуации может лишь победа России, указал эксперт.