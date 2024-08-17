Сергиев Посад, Московская область, 17 августа, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Девять человек погибли в результате взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде, который произошёл год назад, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы дела.

Пресс-служба правительства Московской области

Согласно приведённым данным, в результате прошлогоднего взрыва в Сергиевом Посаде погибли девять человек, ещё не менее 100 пострадали. Следствие возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, был задержан технический директор компании.

Как сообщало ИА Регнум, мощный взрыв на складе пиротехники в Сергиевом Посаде прогремел 9 августа 2023 года. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Ход расследования взял на контроль центральный аппарат ведомства.

Позднее следователи задержали и провели допрос технического директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева, а 11 августа суд арестовал его на два месяца.

Следствие считает, что взрыв стал следствием нарушения техники безопасности. Чанкаев отрицает факт нарушений, которые могли привести к таким последствиям.

По данным администрации городского округа, после взрыва за медицинской помощью обратились 84 пострадавших. Одна женщина умерла в реанимации. Также в результате происшествия повреждения получили около 100 многоквартирных домов, 624 квартиры, в списках владельцев пострадавших автомобилей числились более 270 человек.

Глава Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что семьям погибших при взрыве выделят по 2 млн рублей.