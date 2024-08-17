Курск, 17 августа, 2024, 14:17 — ИА Регнум. В лесных массивах Курской области идёт поиск и уничтожение групп ВСУ, пытавшихся проникнуть вглубь территории региона в направлении Алексеевского и Каучука, сообщило 17 августа Министерство обороны.

Минобороны РФ

В операции задействованы авиация и артиллерия, сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

«Активными действиями подразделений группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии ведётся поиск и уничтожение в лесных массивах мобильных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории в направлении Алексеевского и Каучука», — отметило Минобороны.

Также 17 августа ведомство сообщило, что в минувшие сутки потери противника в Курской области составили до 300 человек, а за всё время боевых действий на данном направлении с 6 августа — до 3160 человек.

ВС РФ в минувшие сутки наносили удары по складам и резервам ВСУ в Сумской области. Кроме того, российские войска отразили атаки штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Коренево, Русское и Черкасское Поречное.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Также наносятся удары по резервам ВСУ в Сумской области.

СК информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников.

Президент Владимир Путин потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.