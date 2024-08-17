Пекин, 17 августа, 2024, 14:19 — ИА Регнум. В связи с действиями Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области украинский конфликт может стать более жестоким и выйти за пределы. Об этом сообщает китайское издание Global Times.

Sergii Kharchenko/Global Look Press

«По словам экспертов, ситуация на поле боя теперь стала более сложной, они предупредили, что конфликт может выйти за его пределы и стать более жестоким», — указано в публикации.

По данным издания, Россия может жестко ответить на действия ВСУ в Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, украинские войска атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. СК информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.

17 августа командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что Вооружённые силы России (ВС РФ) истощают ВСУ в Курской области. Он отметил, что российские военнослужащие каждый день пресекают попытки украинских войск прорваться на курском направлении, уничтожая личный состав, технику и резервы противника.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что российские войска дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам. Она добавила, что вторжение ВСУ на территорию Курской области является актом терроризма. По её словам, действия военнослужащих Украины нацелены на уничтожение гражданской инфраструктуры, а также на убийство и запугивание мирных жителей.