Курск, 17 августа, 2024, 14:10 — ИА Регнум. За сутки из приграничных районов Курской области эвакуировали более 3 тыс. человек, сообщило 17 августа МЧС.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Всего в 172 пунктах временного размещения в 24 регионах России теперь находятся 10 тыс. человек, включая 3 тыс. детей, рассказал на брифинге МЧС замдиректора департамента информационной политики министерства Артём Шаров.

«За минувшие сутки в безопасные районы убыли самостоятельно и организованными колоннами более 3 тыс. человек», — сказал он.

Также Шаров сообщил, что общий объем доставленной в Курскую область гуманитарной помощи достиг 1,9 тыс. тонн.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Потери ВСУ составляют до 3160 человек и сотни единиц техники, сообщило Минобороны 17 августа. Также наносятся удары по резервам ВСУ в Сумской области.

14 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов объявил об обязательной эвакуации жителей Глушково и Глушковского района. В регионе, как и в Белгородской области, введён режим ЧС регионального уровня. Кроме того, в Курской, Брянской и Белгородской областях был введён режим контртеррористической операции. Большинство жителей приграничных районов Курской области уже отселили в безопасные места, заявило 14 августа МЧС.

СК информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников.

Президент Владимир Путин потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.