Москва, 17 августа, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Россия при реализации Украиной планов по созданию в Европе катастрофы с радиоактивным заражением немедленно примет жёсткие меры. Об этом 17 августа сообщило Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм

В оборонном ведомстве отметили, что Россия серьёзно оценивает информацию о подготовки киевским режимом нанести удар по Курской АЭС для последующего обвинения РФ в «самообстреле».

«В случае начала реализации киевским режимом преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что украинские боевики совместно с западными кураторами в ближайшее время планируют провести ракетную атаку натовским оружием на Курскую и Запорожскую атомные электростанции. Смысл вероятной атаки заключается в обвинении России в невозможности управлять атомными станциями. В МАГАТЭ уже подготовили соответствующее заявление, указал Лебедев.

Согласно данным представителя российского силового ведомства, ВСУ намерены атаковать Курскую и Запорожскую АЭС с использованием так называемых «грязных бомб» — зарядов с боеголовками, содержащими радиоактивные вещества. Боеголовки уже доставили в населённый пункт Жёлтые Воды Днепропетровской области Украины.

В офисе генсека ООН не стали комментировать угрозу ударов по российским АЭС.

17 августа беспилотник Вооружённых сил Украины сбросил снаряд у энергоблоков Запорожской АЭС. В результате атаки украинского дрона никто не пострадал.

Постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов в ходе встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси призвал агентство публично назвать виновника атак на Запорожскую АЭС.