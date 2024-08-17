Москва, 17 августа, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Световые шоу пройдут на флагманской площадке форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином Дворе, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

mos.ru

Каждый вечер, начиная с 22:00 и до рассвета, фасад здания будет оживать при помощи инновационных технологий, 3D-проекции и иммерсивной графики. Данное шоу станет отправной точкой к знакомству с форумом-фестивалем «Москва 2030».

Организаторы шоу произвели лазерное 3D-сканирование фасада Гостиного Двора, чтобы каждый архитектурный элемент исторического памятника стал частью современного искусства.

Ночью москвичи и гости столицы увидят трансформацию декоративных элементов и колонн старинного здания. Световое шоу буквально оживит фасад Гостиного Двора, создавая контраст между прошлым и будущим, отметил замглавы департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

«Территория будущего. Москва 2030» — форум-фестиваль, который представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. Более чем на 30 площадках пройдут различные культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира.