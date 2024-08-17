Москва, 17 августа, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Силы Черноморского флота России уничтожили два безэкипажных катера военно-морских сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Вадим Савицкий/РИА Новости

«Силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера военно-морских сил Украины», — сообщили представители пресс-службы.

16 августа Министерство обороны России показало кадры уничтожения пяти безэкипажных катеров Военно-морских сил (ВМС) Украины у берега Крыма. Удары были нанесены вертолётами Ми-8 и Ка-29. В ведомстве добавили, что катера противника следовали в сторону Крымского полуострова.

В этот же день в Минобороны сообщили, что Черноморский флот и ВКС России за неделю уничтожили три безэкипажных катера военно-морских сил Украины. Помимо этого, средства ПВО перехватили и уничтожили над акваторией Чёрного моря пять беспилотников ВСУ самолётного типа. Также были поражены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.

12 августа президент России Владимир Путин заявил, что для ВСУ драматично увеличиваются потери, в том числе среди наиболее боеспособных подразделений. Он добавил, что главари киевского режима не только совершают преступления против российского народа, но, по сути, встали на путь истребления украинского народа, который, судя по всему, своим и не считают.