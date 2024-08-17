* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Грозный, 17 августа, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Бойцы спецназа «Ахмат» взяли в плен украинского военного из нацбатальона «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 17 августа глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«В Курской области в руки наших бойцов попался живым ещё один укрофашист-азовец. Сдавался не по собственному желанию, а вынужденно, в ходе боя против наших ребят», — написал он.

Кадыров также опубликовал разговор командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова с украинским боевиком, который признался, что у его командира был позывной СС и он уже ликвидирован, из его группы восемь «двухсотых». По его словам, штурмовые бригады ВСУ занимались мародёрством и, в частности, угоняли автомобили.

Пленный также призвал «азовцев» возвращаться «домой». На вопрос Алаудинова, возможно ли победить Россию, он ответил отрицательно.

Ранее командир спецназа «Ахмат» сообщал, что Вооружённые силы России истощают ВСУ в Курской области. По его словам, ВС России каждый день пресекают попытки украинских войск прорваться на курском направлении.

Как передавало ИА Регнум, с 6 августа Вооружённые силы Украины атакуют Курскую область. Подразделения российской армии остановили украинские войска в приграничных районах и не позволили зайти вглубь территории. По данным Минобороны на 16 августа, ВСУ за это время потеряли до 2860 человек. Кроме того, противник лишился нескольких сотен единиц техники, в том числе 41 танка и 40 бронетранспортёров.

16 августа Алаудинов заявлял, что российские военные за два дня взяли в плен на курском направлении пять украинских боевиков, один из них — член нацбатальона «Азов». также сообщалось, что более 20 украинских военных добровольно сдались в плен на курском направлении через канал в Telegram.