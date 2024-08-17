Москва, 17 августа, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Вернувшийся в рамках обмена России, США и других стран Роман Селезнёв заявил, что Вашингтон может похитить людей из любого государства, за исключением России, КНР, Ирана и КНДР.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Им без разницы на другие страны и на их законодательство. Они могут приехать, нарушить, похитить, что угодно сделать. Как я понимаю, есть только четыре страны, с которыми они не могут так сделать», — сказал Селезнёв ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что Вашингтон располагает возможностями «выловить» любого человека практически по всему миру.

Россиянин Роман Селезнёв отбывал заключение в городе Батнер (штат Северная Каролина). Почти за десять лет мужчина сменил несколько тюрем в США. Обращались с ним очень плохо, жёсткими были и условия заключения.

По приезду Селезнёв рассказал о попытках его отравить медикаментами в американской тюрьме.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа после обмена в Анкаре на Родину вернулись восемь россиян. Это Вадим Красиков (осуждённый в Германии за убийство террориста Зелимхана Хангошвили), Артём и Анна Дульцевы, Михаил Макушин, Павел Рубцов (обвинённые в шпионаже), Роман Селезнёв и Владислав Клюшин (им вменялся кибершпионаж), а также Вадим Конащёнок (которому вменили в вину контрабанду американских технологий).

Президент РФ Владимир Путин встретил вернувшихся в московском аэропорту Внуково, поздравил их с возвращением на Родину, поблагодарил за верность присяге и пообещал представить к госнаградам. Глава государства подчеркнул, что Россия ни на минуту не забывала о своих гражданах.