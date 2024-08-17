Москва, 17 августа, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Для участников спецоперации и членов их семей на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» проходит гастрономическая программа, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

По выходным московские повара устраивают для военных СВО кулинарные соревнования на Манежной площади. Также организаторы подготовили мастер-классы по нарезке овощей и лепке пельменей на скорость и шоу «Пиццайоло».

Так, 17 августа в 14:00 среди участников мероприятия пройдёт кулинарный поединок по приготовлению сырников с сезонными ягодами. В 15:00 состоится гастрономическое шоу, в рамках которого повара приготовят сырные и картофельные вафли. В этот же день в 16:00 гостям площадки приготовят оладьи из кабачков и фаршированные кабачки. В 17:00 состоится гастрономическое шоу «Пиццайоло».

18 августа с 16:00 посетители площадки приготовят куриный суп и суп с фрикадельками. В 17:00 участники СВО и их близкие приготовят котлеты из телятины и куриные котлеты. В 19:00 зрители выберут, какое жаркое лучше: из курицы и картофеля или из мясного фарша и картофеля.

24 августа участники спецоперации и их близкие приготовят рыбные блюда за одним столом с профессиональными поварами. Программа начнётся в 14:00.

25 августа гости мероприятия приготовят два вида пасты — с креветками и фисташкой, а также с лососем в сливочном соусе. Также в программе — паэлья с морепродуктами, рис с мидиями и овощами, паштет из судака и судак с овощами и зеленым салатом.

«Территория будущего. Москва 2030» — форум-фестиваль, который представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. Более чем на 30 площадках пройдут различные культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира.