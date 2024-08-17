Суджанский район, Курская область, 17 августа, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Пенсионер, над которым издевались боевики ВСУ в Курской области, переехал в регион из Макеевки (ДНР) после начала агрессии Украины против Донбасса в 2014 году, сообщил 17 августа Telegram-канал Shot.

Кадр из видео

73-летний Александр Григорьев переехал в село Гоголевку Суджанского района Курской области с дочерью и её мужем. Его жена скончалась в 2012 году. До выхода на пенсию Григорьев работал шахтёром.

В Гоголевке пенсионер занимался огородом и держал кур. Односельчане хорошо относятся к нему, считая «добрым и хорошим дедушкой», сказано в материале.

Близкие и соседи выражают надежду, что Григорьева удастся найти, отметили также авторы. Поисковая операция, в том числе с использованием средств аэроразведки, продолжается.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Сети появилась видеозапись, на которой украинские военные, имитируя немецкий акцент, издеваются над пенсионером. По данным СМИ, боевиком ВСУ, который в нацистской каске унижает Григорьева, является 38-летний житель города Городенки Ивано-Франковской области Василий Данилюк.

Дочь Григорьева рассказала о его пропаже. По её словам, они виделись с отцом 6 августа во время переезда из Гоголевки в квартиру в Судже, где он должен был дожидаться её приезда. Женщина увезла детей в Курск, а потом решила вернуться за отцом, но дома его уже не было.

Глава Суджанского района Александр Богачёв рассказал, что Григорьева ищут. Следственный комитет возбудил в отношении издевавшихся над пенсионером боевиков ВСУ уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.