Минск, 17 августа, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Эпоха господства Запада уходит в прошлое, а центр глобального прогресса и экономической гравитации смещается на Юг и Восток. Об этом в ходе выступления на третьем саммите «Голос Глобального Юга» сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Михаил Метцель/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Эпоха западного господства уходит в прошлое. Центр глобального прогресса, экономической гравитации, да и принятия политических решений смещается на Юг и Восток», — передаёт его слова «БелТА».

По мнению Лукашенко, оппоненты чувствуют возрастающую мощь и пытаются ей противодействовать.

24 июля министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Сергей Алейник сообщили, что Москва и Минск будут противодействовать попыткам группы стран во главе с США навязать своё доминирование в мировой политике.

12 июня президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Главы государств обсудили вопросы развития двусторонних отношений, стратегического партнёрства и союзничества, учитывая договорённости, достигнутые на переговорах 24 мая в Минске, добавила пресс-служба.

В мае Путин посетил Минск. Его визит длился 25 часов, 14 из них он общался с Лукашенко. Они провели переговоры в узком и расширенном форматах, в том числе белорусский лидер свозил российского коллегу в деревню на неформальный ужин. Путин в ходе визита пригласил Лукашенко в гости.