Анкара, 17 августа, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Россия борется на Чёрном море против «пешек» американского империализма и сторонников Израиля, заявил председатель турецкой партии «Родина» (VATAN) Догу Перинчек.

Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ/РИА Новости

«Россия борется против пешек американского империализма и сторонников Израиля на севере Чёрного моря. Иран и Йемен занимают решительную позицию на переднеазиатском фронте», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, Соединённые Штаты Америки находятся в упадке как в экономическом, так и в вооружённом плане, Вашингтон сейчас стоит перед необходимостью ухода из Западной Азии.

Как передавало ИА Регнум, в марте Перинчек заявил, что Россия идёт к победе над Соединёнными Штатами Америки, атлантическими державами и западными странами в целом.

Ранее британский журнал The Economist сообщил, что альянс России, Китая и Ирана в обозримом будущем может привести к краху США и их западных союзников. Авторы материала отметили, что государства объединились в условиях проводимой в отношении них агрессивной санкционной политики со стороны Вашингтона. Кроме того, страны регулярно заявляют о развитии и укреплении двустороннего сотрудничества в сферах экономики и безопасности, в том числе в рамках межгосударственного объединения БРИКС.