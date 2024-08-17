В Турции заявили о борьбе России против американских «пешек» в Чёрном море
Турецкий политик Перинчек: Россия борется в Чёрном море против «пешек» США
Анкара, 17 августа, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Россия борется на Чёрном море против «пешек» американского империализма и сторонников Израиля, заявил председатель турецкой партии «Родина» (VATAN) Догу Перинчек.
«Россия борется против пешек американского империализма и сторонников Израиля на севере Чёрного моря. Иран и Йемен занимают решительную позицию на переднеазиатском фронте», — цитирует его «РИА Новости».
По его словам, Соединённые Штаты Америки находятся в упадке как в экономическом, так и в вооружённом плане, Вашингтон сейчас стоит перед необходимостью ухода из Западной Азии.
Как передавало ИА Регнум, в марте Перинчек заявил, что Россия идёт к победе над Соединёнными Штатами Америки, атлантическими державами и западными странами в целом.
Ранее британский журнал The Economist сообщил, что альянс России, Китая и Ирана в обозримом будущем может привести к краху США и их западных союзников. Авторы материала отметили, что государства объединились в условиях проводимой в отношении них агрессивной санкционной политики со стороны Вашингтона. Кроме того, страны регулярно заявляют о развитии и укреплении двустороннего сотрудничества в сферах экономики и безопасности, в том числе в рамках межгосударственного объединения БРИКС.