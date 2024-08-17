Москва, 17 августа, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Россия призывает власти Молдавии прекратить безответные игры с суверенитетом и безопасностью республики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём комментарии.

DUMITRU DORU/Global Look Press Президент Молдавии Майя Санду

«В очередной раз призываем власти Молдавии прекратить безответственные игры с суверенитетом и безопасностью республики, залогом которых является нейтральный статус, и строго придерживаться этого статуса, закрепленного в Конституции и подразумевающего сбалансированную внешнюю политику, а также поддержание добрососедских отношений с другими государствами, включая Россию», — сказала она.

По её словам, Россия постоянно пытается привлечь внимание властей Молдавии к тому, что бездумное следование откровенно недружественному в отношении РФ курсу коллективного Запада идёт вразрез с конституционным статусом нейтралитета страны. Захарова отметила, что этот статус «размывается» из-за прозападного руководства государства.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа Захарова заявила, что руководство Молдавии, ужесточая репрессии в отношении оппозиции и всех несогласных с их действиями, продолжает реализацию губительного для страны украинского сценария.

10 августа депутат молдавского парламента, кандидат в президенты от блока оппозиционных партий «Победа» Василий Боля объяснил приостановку на 60 дней лицензии телеканала Mega TV, а также выписку штрафов двум новостным интернет-ресурсам за ретрансляцию программ из России и Белоруссии. По его словам, президент Молдавии Майя Санду опасается проиграть на предстоящих выборах главы республики, что подтверждают очередные меры по препятствованию работы СМИ.

В декабре 2022 года комиссия по чрезвычайной ситуации Молдавии приостановила вещание шести русскоязычных телеканалов. Санду поддержала это решение, заявив, что оно якобы противодействует дестабилизации. А в мае 2024 года в стране лишили лицензий пять телеканалов, на которых выступали оппозиционные политики, так как власти посчитали сомнительными источники финансирования этих СМИ.