Москва, 17 августа, 2024, 12:29 — ИА Регнум. В Москве пройдёт второй цикл мероприятий «Друг, спасатель, защитник», посвящённый достижениям собак, их дрессировке и воспитанию, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

IMAGO/Zoonar.com/Nataliya_Nazaro/Global Look Press

С 17 августа по 15 сентября для москвичей и их питомцев профессиональные кинологи проведут уроки по дисциплинарной дрессировке. Также будут организованы фотосессии, бесплатные консультации ветеринаров и показательные выступления экспертов. Сообщается, что указанные мероприятия пройдут более чем на 40 площадках.

17 августа на Лукинской улице пройдут показательные выступления экспертов. 25 августа на площадке в Батайском проезде будет представлена программа с участием сотрудников кинологических служб Федеральной таможенной службы и собак-помощников.

В специальных штатах ветеринары дадут рекомендации владельцам собак по вопросам тренировок и питания питомцев. Также они помогут подобрать средства защиты от клещей, блох и других паразитов.

Помимо этого, в рамках мероприятия выступят представители кинологических центров силовых структур. Они продемонстрируют базовые элементы дрессировки и отработки команд. Также для горожан проведут тематические викторины с памятными призами.

По данным портала правительства столицы, в июне участниками мероприятия цикла «Друг, спасатель, защитник» стали около 16 тыс. человек, которые интересуются содержанием, воспитанием и дрессировкой собак.