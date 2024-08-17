Москва, 17 августа, 2024, 12:20 — ИА Регнум. В некоторых регионах в ближайшие дни температура может достигнуть +38 градусов, сообщил 17 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ярослав Чингаев ИА Регнум

В Туве, Иркутской области, на Алтае, в Красноярском крае и Хакасии температура может превысить норму на 10 градусов, отметил Вильфанд.

«Супержаркая погода в Туве с субботы по воскресенье, температура на 10 градусов выше нормы, максимальное значение может составить 38 градусов. В Иркутской области аналогичная ситуация, на 6–11 градусов выше нормы, с субботы по вторник там будет +27…+32 градуса», — цитируют метеоролога «Известия».

Выше нормы температура будет и в целом ряде регионов европейской части России — в Воронежской, Орловской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Курской и Белгородской областях, а также в Якутии, сказал Вильфанд.

Как передавало ИА Регнум, ранее метеорологи сообщали, что большая часть августа в Москве обещает быть дождливой, ожидаются грозы и сильные осадки, особенно в конце месяца. По их словам, в этот период значительно усиливается риск стать жертвой непогоды, в частности — молнии.

Специалисты предсказывают, что изменение климата будет всё чаще приносить природные аномалии — от сильнейших дождей и смерчей там, где их раньше не было, до невыносимой жары в обычно холодных регионах, и столкнётся с этим не только Россия, но и весь земной шар, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Михаил Захаров.