Москва, 17 августа, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин стал одним из самых упоминаемых зарубежных лидеров в американских СМИ в 2024 году, свидетельствует анализ публикаций, который проводился «РИА Новости».

Андрей Арштрем/ИЗВЕСТИЯ Президент России Владимир Путин

Так, до августа этого года Путина в американских медиа упомянули 16,3 тысячи раз. Его опередил только премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с 19,9 тысячи упоминаний. Лидер КНР Си Цзиньпинь встречается в средствах массовой информации США в 2024 году 3,4 тысячи раз.

Как следует из подсчётов агентства, среди американских лидеров Дональд Трамп, Джо Байден и Барак Обама чаще всего упоминаются местными СМИ. Трамп — более 400 тысяч раз в 2016 и 2020 годах, Байден — 282 тысячи упоминаний в 2024 году и 235 тысяч публикаций о Бараке Обаме в 2012 году.

При анализе публикаций СМИ, который проводился с 1 января по 31 декабря выборных годов (до августа 2024 г.), учитывались данные по всему массиву американских медиа, доступных в базе. В том числе пресс-релизы, научные медиа и государственные СМИ. В подсчётах участвовали те публикации, в которых поисковое слово (страна, персона или тема) звучит не менее трёх раз.

Как передавало ИА Регнум, ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин объяснил популярность Путина в Западной Европе тем, что они видят в России близкие им ценности.

5 марта 2023 года журнал The American Thinker заявлял, что президент России становится всё более популярным среди американцев.