Москва, 17 августа, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Минэкономразвития хочет разрешить гостиницам в России предлагать туристам более дешевые невозвратные тарифы. Соответствующий проект постановления правительства разместили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

Как указано в проекте, при бронировании номера в отеле туристы смогут выбрать возвратный или невозвратный тариф.

При выборе первого варианта тарифа предусматривается полный возврат внесённых при бронировании денежных средств. Исполнитель будет ожидать потребителя до расчётного часа дня, следующего за днём запланированного заезда. Затем клиент вправе отказаться от договора или аннулировать бронирование.

При выборе невозвратного тарифа исполнитель имеет право удержать плату в полном или частичном объёме, если турист отказывается от бронирования и не заселяется в отель. Возврат возможен только в случае собственной болезни или болезни члена семьи либо близкого родственника, который включён в бронирование, и в случае болезни члена семьи или близкого родственника, требующего ухода со стороны заказчика. Однако это нужно подтвердить медицинскими документами. Помимо этого, исключением тоже будет считаться смерть члена семьи или близкого родственника, введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России или в месте расположения отеля, а также призыв любого из включенных в бронирование лиц на военную службу по мобилизации или направление на службу по контракту.

Согласно проекту, потребитель сможет выбрать невозвратное бронирование до заключения договора как альтернативу возвратному.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что с принятием документа увеличится доступность проживания для гостей благодаря возможности бронирования по более низким ценам. А гостиницы, в свою очередь, смогут эффективнее планировать свою деятельность и снизить таким образом затраты.

Как сообщало ИА Регнум, с 2025 года всем регионам России могут разрешить самостоятельно вводить туристический сбор и устанавливать его размер. Решение вводить или не вводить плату в своих муниципалитетах каждый регион будет принимать самостоятельно на уровне локального законодательства.