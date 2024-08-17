Измир, Турция, 17 августа, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Причиной природного пожара, который произошёл в районе Каршияка у Измира в Турции, стал костёр для пикника, который развели местные жители. Об этом сообщил глава минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы.

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«Причиной пожара в Каршияка стал огонь костра, который три человека развели для пикника. В районе Одемиш пожар возник от сигареты, там двое детей курили в траве. Они задержаны. Сейчас угрозы распространения огня на жилые районы нет», — передаёт его слова телеканал TRT Haber.

По данным телеканала, тушение пожара в Измире велось всю ночь, власти надеются взять ситуацию под контроль в ближайшие часы. По данным Минздрава страны, от природного пожара в Измире пострадали 78 человек, 29 из них в настоящее время проходят лечение в больницах. Помимо этого, из-за пожара сгорели 17 домов в пригороде Измира Яманлар.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля сильный ветер пригнал лесной пожар, вспыхнувший в турецком Измире, до населённых пунктов. В тушении огня была задействована авиация. На ликвидацию огня направили семь самолётов, 16 вертолётов, 35 наземных транспортных средств, 11 машин для подвоза воды, а также четыре бульдозера, четыре наземные команды и множество пожарных.

Ранее телеканал TRT Haber написал, что лесные пожары охватили некоторые территории в турецких провинциях Измир, Чанаккале и Айдын. В связи с угрозой распространения огня была перекрыта трасса между Сельчуком (Измир) и курортом Кушадасы (Айдын).