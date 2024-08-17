Курск, 17 августа, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) отправили в Курскую область бойцов, которые закончили одномесячные воинские подготовительные курсы. Об этом сообщает офицер морской пехоты ВС РФ с позывным Ветер.

Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

«Сертификат и свидетельство об окончании одномесячных курсов базовой общевойсковой подготовки для мобилизованных обнаружены в одной из захваченных в Курской области «натовских» бронемашин», — передаёт его слова «Газета.Ru».

Документы, которые подтверждают эту информацию, были найдены в бронеколонне 82-й штурмовой бригады ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, с 6 августа ВСУ атакуют Курскую область. Подразделения российской армии остановили украинские войска в приграничных районах и не позволили зайти вглубь территории. По данным Минобороны на 16 августа, ВСУ за сутки потеряли до 220 военных на курском направлении.

17 августа командир отряда спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов проинформировал, что ВС России каждый день пересекают попытки украинских войск прорваться на курском направлении.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева. По его словам, вооружённые формирования Украины ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские войска дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам. Она добавила, что вторжение ВСУ на территорию Курской области является актом терроризма.