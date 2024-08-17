Нью-Йорк, США, 17 августа, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Ожидается, что Иран отложит запланированный ответ против Израиля на убийство главы политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании в Тегеране. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на источники в США, Иране и Израиле.

AP/TASS

По данным издания, Тегеран даёт время посредникам для достижения прекращения огня в секторе Газа.

4 августа издание Wall Street Journal сообщило, что власти Ирана отказались смягчить свой ответ на убийство главы политбюро Хании и намерены нанести значительный удар по Израилю. Иранская прокуратура заявила, что уже идёт официальное расследование убийства Хании. При этом руководство страны заявило, что «ему всё равно, спровоцирует ли ответный удар войну».

The Jerusalem Post писало, что Иран может совершить атаку на Израиль 12–13 августа в ответ на убийство главы политбюро. По данным издания, нападение планируется совершить в священный день «Девятое ава» — национальный день траура еврейского народа, в который были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы. Оно добавило, что нападение на Израиль в этот день окажет на людей эмоциональное и психологические воздействие.

В ночь на 31 июля глава политбюро ХАМАС и один из его телохранителей погибли в результате ракетного удара в Тегеране.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство Хании.

Кремль и российский МИД решительно осудили атаку на Ханию. По словам замглавы министерства Михаила Богданова, совершено политическое убийство, которое приведёт к дальнейшей эскалации напряжённости.