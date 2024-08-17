Курск, 17 августа, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Ещё двое украинских военных сдались в плен в Курской области, сообщил 17 августа заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Появились пленные, сегодня уже двое пленных», — цитирует его «Газета.Ru».

Как передавало ИА Регнум, ранее, 16 августа Алаудинов заявил, что российские военные за два дня взяли в плен на курском направлении пять украинских боевиков, один из них — член нацбатальона «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Он также доложил, что обстановка на курском направлении нормальная, подконтрольная российским войскам. С 6 по 16 августа украинские военные потеряли до 2860 человек за время боевых действий на курском направлении. Кроме того, противник лишился нескольких сотен единиц техники, в том числе 41 танка и 40 бронетранспортёров.