Курск, 17 августа, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Российские морпехи обнаружили ящики с пулемётными лентами и патронами натовского образца с маркировкой на арабском языке на месте уничтоженной колонны ВСУ в Курской области, сообщил офицер подразделения морской пехоты с позывным Ветер.

Pavlo bagmut/Global Look Press

«В сожженной в Курской области украинской бронеколонне обнаружены ящики с пулемётными лентами с патронами калибра 12,7 миллиметра для пулемётов натовского образца типа М2 Браунинг с маркировкой на арабском языке», — сказал российский офицер «РИА Новости»

По его словам, такая находка может свидетельствовать о том, что данный боекомплект ранее предназначался для использования армией США и её союзниками на Ближнем Востоке.

Сообщается, что в уничтоженной украинской колонне российские морпехи обнаружили более 20 таких цинковых ящиков с патронами. Согласно маркировке на ящиках, боекомплект произвели в 2019 году.

17 августа ИА Регнум сообщало, что российские военные уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» украинскую бронемашину «Козак» в приграничном районе Курской области.

За сутки украинские вооружённые формирования потеряли до 220 военных в боях на курском направлении. Также были уничтожены 19 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, восемь бронетранспортеров и семь боевых бронированных машин.

Кроме того, ВС России поразили три пусковые установки РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины и два орудия полевой артиллерии противника.