Чечня, 17 августа, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Пожарные спасли из пламени котёнка, который спрятался внутри дерева. Об этом в сообщает пресс-служба МЧС России.

МЧС России

«В МЧС России поступило сообщение, что в чеченском городе Серноводское загорелась сухая трава. Котёнок не успел выбраться из огненного плена и спрятался от пламени в стволе упавшего дерева», — рассказали представители ведомства в Telegram-канале.

Как указано в сообщении, пожарные услышали мяуканье, вытащили животное из пламени, а затем охладили малыша водой. Помощь ветеринаров ему не понадобилась. Сотрудники пожарной службы забрали детёныша к себе в часть.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в подмосковном посёлке Томилино сотрудники полиции и экстренных служб спасли собаку, запертую хозяином в квартире.

Ранее в Ижевске пожарные спасли собаку, кошку и двоих котят. По данным МЧС, возгорание произошло в жилом многоэтажном доме в квартире на девятом этаже. Пламя охватило балкон и кухню. Жильцы квартиры успели эвакуироваться самостоятельно до приезда пожарных. На месте инцидента спасатели увидели в одном из углов квартиры напуганных собаку и кошку. Рядом с ними, за тумбочкой, прятались от огня двое котят. Сотрудники службы завернули животных в плед и вынесли их из квартиры.