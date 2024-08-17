Цзянсу, Китай, 17 августа, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Бывший советский авианосец «Минск» загорелся в китайском парке Суситун. Об этом сообщает китайское издание «Пэнпай».

Александр Гальперин/РИА Новости

О пострадавших не сообщается.

Перед этим, 16 августа, пожарно-спасательная бригада парка Суситун сообщила о пожаре во время демонтажа авианосца, однако не конкретизировала, какой именно авианосец загорелся.

Советский авианосец «Минск» был продан китайской компании в 1990-х годах и использовался в тематическом парке отдыха в Шэньчжене на юге КНР. В 2016 году авианосец был перемещён в парк Суситун.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля в городе Нанкин в провинции Цзянсу на востоке Китая как минимум 15 человек погибли, 44 пострадали в результате пожара в жилом многоэтажном доме. В ликвидации возгорания и в поисково-спасательной операции задействовали 25 единиц техники и 130 человек.