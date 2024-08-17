Москва, 17 августа, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Факты в репортажах журналистов гостелерадиокомпании Италии Rai, незаконно проникших на территорию Курской области, были искажены. Об этом в эфире канала «Россия 24» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Она пояснила, что материалы журналистов были проанализированы экспертами, которые убедились в том, что факты в материалах переписаны и перевёрнуты «с ног на голову».

«То есть чёрное называлось белым, а белое называлось чёрным», — добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, с 6 августа украинские войска атакуют Курскую область. Подразделения российской армии остановили ВСУ в приграничных районах и не позволили зайти вглубь территории. По данным Минобороны на 16 августа, ВСУ за сутки потеряли до 220 военных на курском направлении.

Захарова заявила, что Вооружённые силы дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам. Она добавила, что вторжение ВСУ на территорию Курской области является актом терроризма. По её словам, действия военнослужащих Украины нацелены на уничтожение гражданской инфраструктуры, а также на убийство и запугивание мирных жителей.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева. По его словам, вооружённые формирования Украины ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами. Кроме того, он потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Российский лидер отметил, что с теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров.