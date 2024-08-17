Москва, 17 августа, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Двух полковников Федеральной службы безопасности (ФСБ) осудили за взятки от священников Римской католической церкви, пишет газета «Коммерсантъ».

AlphaSpecnaz/Global Look Press

Как указано в публикации, бывшие сотрудники ФСБ Евгений Лобанов и Денис Карманов признаны виновными в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Размер взятки составил 20 миллионов рублей. Помимо этого, Карманов был признан виновным в незаконном обороте оружия и боеприпасов, которые обнаружили у него во время обысков.

Из материалов дела следует, что в 2023 году экс-сотрудники ведомства получали взятки от священников храма Святого Людовика Французского на улице Малая Лубянка в Москве.

«Мы узнали обо всём из средств массовой информации. У нас нет доступа к уголовному делу, поэтому нам сложно что-либо комментировать из-за отсутствия информации», — рассказал генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января в правоохранительных органах рассказали, что троих офицеров ФСБ обвинили в получении взяток на сумму свыше пяти миллиардов рублей.

В октябре 2023 года Военный суд заочно приговорил к девяти годам колонии экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина за посредничество в даче взятки ранее осужденному бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Ранее в мае 2022 года суд признал Захарченко виновным в получении взяток в течение почти 10 лет на общую сумму около 1,4 млрд рублей. Он был приговорён к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей.