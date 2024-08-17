Донецк, 17 августа, 2024, 09:31 — ИА Регнум. Фигурант уголовного дела о нападении на Курскую область офицер Вооружённых сил Украины (ВСУ) Эмиль Ишкулов врал украинским СМИ, что летом 2014 года якобы попал в плен к батальону «Восток», сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник в батальоне «Восток».

Соцсети Эмиль Ишкулов

«Да, эпизод такой был, но на самом деле в плен его никто не брал. Да, это было всё в Мариновке. Какого-то задерживали человека, в котором заподозрили наблюдателя, но никто в плен его не брал», — рассказал собеседник.

Он добавил, что сразу же после задержания Ишкулова отпустили.

«Вся эта часть придумана, ничего такого не было», — резюмировал он.

Как сообщали украинские СМИ, в начале июня 2014 года Ишкулов, будучи ещё старшим лейтенантом разведвзвода 1-го батальона 25-й бригады ВСУ, попал в плен к военным донецкого сопротивления в районе блокпоста в Мариновке. По его словам, это произошло, когда он пытался под видом гражданского покинуть населенный пункт. Помимо этого, он заявлял, что его задержал боец «Востока» с позывным Заур, который командовал осетинским подразделением. Также военнослужащий жаловался, что в плену его якобы били.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинский военнослужащий Алексей Пашкин сообщил, что не раздумывая сдался в российский плен в первом же бою, как только ему это предложили. Он пояснил, что попал на фронт, даже не пройдя курс молодого бойца, а отношение командующих ВСУ к личному составу он назвал геноцидом.

21 июня пленный Юрий Водян рассказал, что украинских военных пугают издевательствами в российском плену. Однако, попав в плен, он понял, что эти слова были только «страшилками»: отношение к нему в плену — хорошее, медицинская помощь — доступная, а питание там — трёхразовое.

Ранее российские военные на волчанском направлении взяли в плен спецназовца из батальона «Сонечко» («Солнышко») Главного управления разведки минобороны Украины. Спецназовец заявил, что испугался и сдался в плен вместе с товарищами, так как не хотел вступать в бой.